Двух россиян посадили за кражу военных изделий для продажи за границу

Ленинский районный суд Курска вынес приговоры бывшему руководителю предприятия в Курской области Александру Воробьеву и экс-сотруднику Роману Сидоркину за кражу военных изделий для последующей продажи их за границу. Подробности объединенная пресс-служба судебной системы Курской области рассказала в своем Telegram-канале.

«Воробьеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 950 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. <...> Сидоркину окончательно назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 2 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сидоркин уже был судим — за подготовку к диверсии и госизмену. Помимо прочего, с него и Воробьева взыскали порядка 5 млн рублей в пользу предприятия.

В феврале суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы инженера-конструктора одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за государственную измену.

Как установили оперативники, с февраля по апрель 2023 года мужчина передавал сотруднику украинской разведки данные о предприятии, которые «противоборствующая сторона» могла использовать для нанесения критического ущерба как предприятию, так и безопасности РФ. Суд назначил инженеру-конструктору 12 лет исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.