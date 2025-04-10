Стало известно о гибели украинского комика Александра Чечуна

Участник юмористических шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика» и команды «Стадион Диброва» украинский комик Александр Чечун умер 9 апреля. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По данным издания, в 2022 году с момента начала украинского конфликта артист вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причины и обстоятельства гибели Чечуна неизвестны. Связь гибели комика со спецоперацией не подтверждалась.

Известно, что у комика остались жена и дочь. По данным издания «Oboz.ua», актер и коллега Чечуна по команде «Стадион Диброва» Владимир Мартынец подтвердил смерть артиста, опубликовав совместное фото в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

До этого украинская актриса Римма Зюбина в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что актриса театра и кино Таисия Литвиненко скончалась 6 апреля на 91-м году жизни. Точная причина смерти женщины неизвестна. Зюбина выразила соболезнования семье актрисы.

20 марта умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года. О смерти мужчины сообщила его внучка. Другие подробности неизвестны.

Ранее известный украинский актер Алексей Самойленко погиб в зоне СВО.