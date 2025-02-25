В зоне проведения специальной военной операции ВС России на Украине погиб украинский актер театра и кино Алексей Самойленко, который воевал за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Информацией о смерти артиста поделились его коллеги, передает «Комсомольская правда».

Уточняется, что Самойленко умер 19 февраля. Похороны актера должны состояться в Киеве 26 февраля.

Самойленко активно снимался в кино и играл на сцене театра. Среди его работ «Прогулка в пустоту» и «Доктор Вера».

До этого сообщалось, что в Курской области погиб примкнувший к украинской армии редактор популярного украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Это произошло 28 декабря. Вовк служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, участвовавшей во вторжении на территорию Курской области. Антон служил в звании младшего сержанта. Обстоятельства, при которых погиб Вовк, не приводятся.

Ранее военкоры заявили о гибели воевавшего на стороне ВСУ барабанщика-сатаниста.