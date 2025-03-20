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Умер первый премьер-министр Украины

Первый премьер-министр Украины Фокин умер в возрасте 92 лет
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Дмитрий Донской/РИА Новости

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин умер возрасте 92 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

«Умер первый премьер Украины Витольд Фокин, сообщила его внучка Мария», — говорится в сообщении.

Фокин родился в 1932 году в семье учителей в Новониколаевке Запорожской области. В 1954 году окончил горный факультет Днепропетровского горного института по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых». Позднее работал на шахтах в Луганской области. В 1971 году Фокин был направлен на работу в Госплан Украинской ССР.

Кресло главы правительства Украины Фокин занял в 1991 году, при президенте Леониде Кравчуке. Через год Рада выразила недоверие кабмину, что повлекло отставку правительства. Фокин вместе с Кравчуком подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР в 1991 году.

С 18 августа 2020 года Фокин был заместителем представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе. 30 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

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