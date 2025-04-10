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В Комсомольске-на-Амуре локализовали возгорание на НПЗ

ТАСС: сотрудники оперативных служб локализовали пожар на Комсомольском НПЗ
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Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники оперативных служб локализовали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

Как он сказал, специалистам удалось предотвратить распространение огня и разлив нефтепродуктов.

«Пострадавших нет, угроза населению отсутствует», — подчеркнул источник агентства.

Он добавил, что на Комсомольском НПЗ был создан штаб по ликвидации пожара и выяснению причин случившегося. Кроме того, сотрудники профильных служб приступили к мониторингу экологической ситуации в районе места происшествия.

10 апреля Telegram-канал 112 сообщил о крупном возгорании на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. По информации журналистов, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Авторы публикации уточнили, что на территории завода загорелась колонна технологической установки на высоте около 50 метров.

20 марта в районе нефтеперерабатывающего завода в Энгельсе, который находится в Саратовской области, произошло возгорание. По данным Telegram-канала Mash, пожар начался в результате падения фрагментов сбитого украинского беспилотника.

Ранее в Краснодарском крае ликвидировали пожар на территории НПЗ, который тушили около трех дней.

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