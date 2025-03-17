Пожар на территории НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе полностью ликвидировано, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем», — поделился Кондратьев.

Пожар на территории НПЗ в Туапсе начался в ночь на 14 марта после атаки БПЛА. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Возгорание распространилось более чем на четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении участвовали 188 человек и 55 единиц спецтехники.

До этого глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко заявлял, что жителям Туапсе необходимо ограничить выход на улицу из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), загоревшегося после атаки украинских беспилотников.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.