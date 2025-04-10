В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Комсомольске-на-Амуре произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Горит колонна технологической установки на высоте около 50 метров, из которой вытекает бензин», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, видео публикуют очевидцы происшествия.

До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе полностью ликвидировано.

Пожар на территории НПЗ в Туапсе начался в ночь на 14 марта после атаки БПЛА. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Возгорание распространилось более чем на четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении участвовали 188 человек и 55 единиц спецтехники.

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