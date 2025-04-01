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Эстонские власти решили объяснить новый закон о церквях через PR-бюро

Delfi: МВД Эстонии объяснит населению закон о церквях с помощью PR-бюро
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Ints Kalnins/Reuters

Руководство эстонской полиции обратилось за помощью к PR-компании META, чтобы объяснить населению проект закона, принятие которого приведет к разрыву связей между Эстонской православной церковью (ЭПЦ) и Московским патриархатом. Об этом пишет портал Delfi.

«МВД объясняет жителям Эстонии новый закон о церквях и приходах с помощью привлеченного пиар-бюро... META... Это коммуникационное бюро — одно из сильнейших в области пиара в сферах политики и госуправления», — говорится в материале.

Решение воспользоваться услугами профессиональных пиарщиков силовики объясняют информационной кампанией, которую РФ якобы развернула в Эстонии.

В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую православную церковь институтом, поддерживающим военную операцию России на Украине. Спустя три месяца эстонское правительство потребовало, чтобы ЭПЦ разорвала все канонические связи с Московским патриархатом.

В настоящее время МВД Эстонии занимается активным продвижением соответствующего законопроекта.

Ранее сообщалось, что Эстонской православной церкви разрешили сменить название.

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