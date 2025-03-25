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Эстонской православной церкви разрешили сменить название

Суд разрешил Эстонской православной церкви взять новое название
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Depositphotos

Суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонская православная церковь. Однако в регистрации было отказано, поскольку его сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии, отмечает портал.

Позднее ЭПЦ МП выбрала название Эстонская христианская православная церковь, но регистрационный отдел счел его вводящим в заблуждение по тем же причинам. Других недостатков в заявлении выявлено не было.

Накануне Тартуский уездный суд удовлетворил жалобу церкви. Он счел обоснованными и понятными пояснения, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви.

В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую православную церковь институтом, поддерживающим военную операцию России на Украине. Спустя три месяца эстонское правительство потребовало, чтобы ЭПЦ разорвала все канонические связи с Московским патриархатом.

Ранее в Эстонии потребовали от ЭПЦ объяснений из-за слов патриарха Кирилла.

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