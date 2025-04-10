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Стало известно, кого США освободили в рамках обмена заключенными с РФ

WSJ: США при обмене заключенными передали РФ бизнесмена Артура Петрова
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Соцсети

Вашингтон в рамках обмена заключенными передал Москве предпринимателя Артура Петрова, которого американские правоохранители обвинили в нарушении экспортных ограничений. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на источники.

По информации журналистов, мужчину задержали на Кипре в конце августа 2023 года. Местные полицейские взяли бизнесмена под стражу по запросу США, обвинивших его в обходе запрета на поставки отдельных видов высокотехнологичного оборудования в РФ.

Из публикации следует, что сам Петров назвал свое задержание политически мотивированным. Он связал произошедшее с наличием у себя российского паспорта, при этом предприниматель также имеет гражданство Германии.

10 апреля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ли Рэтклифф сообщил, что Москва и Вашингтон обменялись заключенными в рамках усилий по укреплению доверия между двумя странами. Обмен состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В частности, РФ освободила российскую и американскую гражданку Ксению Карелину. Женщину признали виновной в государственной измене, и в 2024 году суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Ранее в ЦРУ оценили значимость обмена заключенными между РФ и США.

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