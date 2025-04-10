Осужденную за госизмену в России американку передали США в рамках обмена заключенными

РИА: переданная в рамках обмена Карелина находится в самолете на пути в США

Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в США возвращается Ксения Карелина, приговоренная в России к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Американский госсекретарь заявил, что Карелина уже находится в самолете, который выполнит рейс в Штаты.

Адвокат Карелиной подтвердил агентству, что ее отпустили на свободу.

Уолтц также обратил внимание, что президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать над освобождением других американцев, которые задержаны в других странах.

В 2024 году в России Карелину приговорили к 12 годам колонии строгого режима после того, как признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США. В ФСБ РФ заявляли, что эти средства шли на закупку экипировки, боеприпасов и иных вещей для бойцов Вооруженных сил Украины.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. США со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.