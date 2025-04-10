Юрист объяснил изменения правил трудоустройства российских подростков

Российским школьникам разрешили официально работать в выходные и праздничные дни, однако распространяться это будет только на период каникул. Лучше всего выбирать вакансии, которые не требуют особой подготовки или квалификации, отметил в беседе с 360.ru директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

В силу новый закон вступит 1 сентября. До этого времени подростки до 18 лет могут трудиться на условиях трудового договора, но только не в выходные и праздничные дни.

«Конечно, точных данных о количестве детей, желающих подработать в период каникул, нет. Однако практика показывает, что из года в год количество желающих только увеличивается», — отметил Южалин.

В качестве примера занятости, подходящей для подростков, он назвал работу на фестивалях, форумах, в парках развлечений и сельском хозяйстве. Найти работу, узнать о вакансиях можно в центре занятости. Что касается зарплаты, то она зависит от множества показателей, в том числе от региона. Важно учитывать, что работать полный день школьникам запрещено, а в остальном правила оплаты труда к ним применяются такие же, как к взрослым сотрудникам. По данным пресс-службы Российских студотрядов, работодатели предлагают подросткам зарплату от 35 до 87 тысяч рублей в месяц. Причем в этом году число вакансий для людей от 14 лет выросло в два раза.

Распространенные позиции, на которые ищут молодежь, — это курьеры, упаковщики и комплектовщики, продавцы, кассиры.

Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям брать на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Закон требует получить для такого найма письменное согласие родителей работника, если тому еще не исполнилось 15 лет, или согласие самого подростка, если он достиг 15-летнего возраста.

Ранее россияне назвали суммы, которые они хотели бы получать за подработку.