В Курске назначили нового главу

В Курске назначили исполняющим обязанности городского главы заммэра Сергея Котлярова. Об этом сообщил источник ТАСС.

Председатель горсобрания Владимир Токарев заявил, что городские депутаты также единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Курска Игоря Куцака.

Назначение Котлярова подтвердил врио главы Курской области Александр Хинштейн. Он признался, что рассчитывает, что перемены «не скажутся негативным образом на жизни города, впереди у нас много работы». Хинштейн отметил, что в Курске давно назрела необходимость преобразований.

«Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны! Рассчитываю, что Сергей Александрович активно включится в эту работу», — добавил он.

Куцак во время заседания регионального правительства объявил, что покидает свою должность по собственной воле в связи с семейными обстоятельствами. Хинштейн отметил, что пытался уговорить Куцака остаться, но безуспешно, мотивы не позволили ему это сделать. Он занимал должность мэра Курска с 2022 года.

Ранее Хинштейн поручил уволить уличенного в коррупции начальника курского Центра занятости.