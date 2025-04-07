Хинштейн назвал причину увольнения мэра Курска

Хинштейн: мэр Курска Куцак покидает пост в связи с семейными обстоятельствами

Мэр Курска Игорь Куцак покидает свою должность по собственной воле в связи с семейными обстоятельствами. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн во время заседания регионального правительства, передает РИА Новости.

7 апреля глава региона сообщил, что Куцак написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Хинштейн отметил, что пытался уговорить Куцака остаться, но безуспешно, мотивы не позволили ему это сделать.

Врио губернатора добавил, что на текущей неделе пройдет заседание городского собрания депутатов Курска, где они рассмотрят заявление главы города об отставке и назначат временно исполняющего обязанности. До 10 апреля Куцак продолжит свою работу в качестве мэра.

Куцак поблагодарил Хинштейна за понимание и выразил надежду на поддержку принятого им решения депутатами городского собрания.

Игорь Куцак занимал должность мэра Курска с 2022 года.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Свердловской области может стать сенатором.