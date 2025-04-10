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Стало известно, кто из россиян получит надбавку к пенсии в мае

Сенатор Епифанова: в мае достигшие 80 лет пенсионеры получат надбавку к пенсии
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Depositphotos

Российские пенсионеры получат удвоенную фиксированную часть пенсии после достижения 80 лет. В мае такую надбавку начислят тем, кто отмечает день рождения в апреле, рассказала RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

С этого года фиксированная часть пенсии составляет 8728,73 рубля, а ее удвоенная сумма – 17 457,46 рубля. При достижении 80 лет доплата в таком размере будет начисляться автоматически, на следующий месяц после юбилея, отметила сенатор. Для получения выплаты не нужно обращаться в Соцфонд.

«Пенсионные надбавки выплачиваются с месяца, следующего за месяцем 80-летия. Например, если день рождения — 10 апреля, то доплата поступит уже в мае. Если по каким-то причинам пенсионные выплаты не поступили, необходимо обратиться в ближайшее отделение СФР для перерасчетов», — отметила эксперт.

Право на получение надбавки имеют только россияне, получающие страховую пенсию по старости – на тех, кто получает социальную пенсию или страховую пенсию по инвалидности, эта мера поддержки не распространяется, напомнила Епифанова.

«Например, инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата не удваивается, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии», — заключила сенатор.

Напомним, до этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отмечал, что с 2026 года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчет выплат в феврале с учетом инфляции и прибавку в апреле с учетом средств в Соцфонде России. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка, но ее уровень ограничен объемом реальных поступлений.

Ранее россиянам рассказали, когда рост пенсий превысит инфляцию.

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