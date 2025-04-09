Россиянам рассказали, когда рост пенсий превысит инфляцию

Индексация пенсий россиян, скорее всего, будет превышать уровень инфляции с 2026 года. Это обеспечит сохранение покупательной способности пенсий с учетом роста цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Ольга Лебедева.

«В 2026 и 2027 годы планируется двойная индексация страховых пенсий, что может привести к увеличению выплат выше уровня инфляции. С 1 февраля 2026 года индексация по уровню инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда. Прогнозируемая в 2026 году индексация пенсий составит 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля, что в сумме даст около 10%. Для 2027 года ожидается индексация на 4% в феврале и 4,1% в апреле, что составит около 8,1%. Инфляция в 2026 году ожидается на уровне 4,8%, а в 2027 году, вероятно, снизится до целевого уровня в 4%. То есть в 2026 году индексация (около 10%) значительно превысит инфляцию (4,8%), а в 2027 году (8,1% против 4%) также будет больше. В оба года реальная покупательная способность пенсий, скорее всего, увеличится», — допустила Лебедева.

Она не исключила, что экономические условия могут измениться. По словам экономиста, если инфляция в 2026 году окажется выше 4,8% (из-за внешних факторов, таких как изменение цен на энергоносители), индексация может не покрыть все расходы. Аналогично, бюджетные ограничения могут повлиять на планы по двойной индексации, предупредила эксперт. Тем не менее текущие данные указывают на высокую вероятность превышения индексации пенсий над инфляцией в 2026–2027 годах, заключила Лебедева.

В 2025 году страховые пенсии россиян были повышены на 9,5%. С февраля средняя пенсия составляет 25 тыс. рублей.

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