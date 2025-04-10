ТАСС: мирным гражданам в Гуево во время оккупации ВСУ помогла выжить корова

Мирные граждане в селе Гуево в Курской области, которое восемь месяцев находилось под оккупацией украинских войск, смогли выжить благодаря корове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную жительницу, представившуюся Валентиной Лозовской.

Она рассказала, что животное все это время давало людям молоко.

«Корова <...> отелилась, ее перегнали в сарай. А мой муж и девочка наша, гуевская, доили корову», — пояснила женщина.

По ее словам, в том числе граждане делились молоком с иеромонахом Симеоном. Он не стал эвакуироваться из населенного пункта, оставшись со своей паствой. Как отметила Валентина Лозовская, священник поил молоком двух военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий.

В начале марта российские подразделения перешли в масштабное наступление в Курской области, в сжатые сроки освободив несколько десятков населенных пунктов. 8 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Гуево. Бойцы подняли государственный флаг в центре населенного пункта, у здания церкви Рождества Богородицы.

Ранее журналисты выяснили, какие отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостояли российским войскам в Гуево.