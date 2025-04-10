Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители села в Курской области рассказали, как корова спасла их жизни

ТАСС: мирным гражданам в Гуево во время оккупации ВСУ помогла выжить корова
close
Shutterstock

Мирные граждане в селе Гуево в Курской области, которое восемь месяцев находилось под оккупацией украинских войск, смогли выжить благодаря корове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную жительницу, представившуюся Валентиной Лозовской.

Она рассказала, что животное все это время давало людям молоко.

«Корова <...> отелилась, ее перегнали в сарай. А мой муж и девочка наша, гуевская, доили корову», — пояснила женщина.

По ее словам, в том числе граждане делились молоком с иеромонахом Симеоном. Он не стал эвакуироваться из населенного пункта, оставшись со своей паствой. Как отметила Валентина Лозовская, священник поил молоком двух военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий.

В начале марта российские подразделения перешли в масштабное наступление в Курской области, в сжатые сроки освободив несколько десятков населенных пунктов. 8 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Гуево. Бойцы подняли государственный флаг в центре населенного пункта, у здания церкви Рождества Богородицы.

Ранее журналисты выяснили, какие отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостояли российским войскам в Гуево.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами