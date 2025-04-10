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Наезд поезда на идущего по путям мужчину в Нижегородской области попал на видео

Мужчина попал под поезд в Нижегородской области и выжил

Мужчина попал под поезд на железной дороге в Нижегородской области. Инцидент попал на камеру наблюдения, это видео публикует Telegram-канал «Нижний №1».

Несчастный случай произошел днем 9 апреля на железнодорожном переезде в Выксе. Местный житель вышел на пути в районе переезда прямо перед локомотивом, и машинист не успел среагировать на его появление.

По предварительным данным, пострадавший выжил, но перенес частичную ампутацию ног и рук.

В СК сообщили о начале доследственной проверки по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

4 апреля грузовой поезд сбил двух женщин в Тюменской области. Они переходили железнодорожные пути на станции Юшала. 46-летнюю пострадавшую спасти не удалось, ее 43-летняя подруга госпитализирована, подробности о состоянии выжившей неизвестны.

Ранее женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд в столичном метро.

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