Грузовой поезд сбил двух женщин в Тюменской области

В Тюменской области две женщины попали под грузовой поезд

В Тюменской области выясняются обстоятельства травмирования на железной дороге двух женщин. Одну из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел 4 апреля на станции Юшала. Две женщины переходили железнодорожные пути и оказались под колесами грузового поезда. 46-летнюю пострадавшую спасти не удалось, ее 43-летняя подруга госпитализирована, подробности о состоянии выжившей неизвестны.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области локомотив сбил переходившего пути мужчину. Инцидент произошел на станции Речкуновка. 47-летний мужчина попал под поезд, пытаясь перебежать через железнодорожные пути перед движущимся локомотивом. Пострадавший выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Ранее в Рязани мужчина в наушниках попал под поезд.