Появились кадры пожара в ТЦ в Екатеринбурге

Очевидцы сняли пожар в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге. Кадры распространил Telegram-канал SHOT.

Согласно представленным видео, над ТЦ поднялся столб черного дыма.

Пожар в ТЦ «Гринвич» произошел рано утром 10 апреля.

Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за сбоя в электрощитовой. Люди не пострадали.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в роддоме на Госпитальной площади в Москве. Сотрудники ведомства спасли 29 человек. Пациентов и персонал разместили в другом корпусе больницы.

До этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Пострадал один жилец, он госпитализирован. Одного человека не удалось спасти. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что работников екатеринбургского оборонного завода увели в бомбоубежище.