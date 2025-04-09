Работников екатеринбургского оборонного завода увели в бомбоубежище

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали и увели в бомбоубежище работников оборонного завода «Уралтрансмаш». Об сообщил региональный портал Е1.ru.

Один из сотрудников предприятия отметил, что их всех попросили выйти из цехов. Он пояснил, что работникам показали, где находится бомбоубежище. Во время эвакуации многие сотрудники стали звонить своим родственникам.

Руководство предприятия в свою очередь объяснило, что на территории завода проходили учения.

До этого в Санкт-Петербурге в результате ложного сообщения о минировании, полученного полицией через электронную почту и телефонные номера из США, было эвакуировано 755 человек. По данным правоохранительных органов, информация касалась минирования 16 образовательных учреждений и одного торгового объекта. По решению администрации, эвакуация была проведена на двух объектах.

Ранее в Калифорнии эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара на заводе аккумуляторов.