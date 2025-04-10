В Приморье на 13–14 апреля объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение на 13–14 апреля. Об этом сообщает Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 13-го и ночью 14 апреля в южных, местами в западных и восточных районах региона ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15–40 мм, локально очень сильный дождь свыше 50 мм.

В континентальных районах усилится юго-восточный и восточный ветер до 13–22 м/с. На побережье и во Владивостоке его порывы достигнут 27–32 м/с.

На реках бассейнов Японского моря и озера Ханка ожидается дождевой паводок высотой подъема уровня воды 0,5–1,5 м, который не приведет к существенным разливам и затоплениям.

Утром и днем 13 апреля в заливе Петра Великого и на юге района мыс Поворотный — мыс Золотой высота волн достигнет 2,5–3,5 м, что вызовет сильный накат волн на побережье и подтопление пляжей.

5 апреля сообщалось, что в Абакане сильный шторм срывает крыши и рекламные баннеры, а также опрокидывает автобусные остановки. Жителям рекомендовали не выходить на улицу. На этом фоне в Хакасии был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось о прорыве в области прогнозирования разрушительных бурь.