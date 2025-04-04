Совершен прорыв в области прогнозирования разрушительных бурь

NatGeo: чтобы предсказать бурю, нужно смотреть на почву

Международная команда исследователей из Центра экологии и гидрологии Великобритании совершила прорыв в области прогнозирования бурь в тропических регионах, показав, что состояние почвы играет ключевую роль в усилении и распространении штормов. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Исследование было посвящено так называемым мезомасштабным конвективным системам — огромным грозовым образованиям, способным преодолевать сотни километров и вызывающим разрушительные наводнения и оползни в Африке, Азии, Америке и Австралии. Эти штормы ежегодно уносят жизни людей, разрушают дома, дороги и инфраструктуру.

По словам ведущего автора, метеоролога доктора Эммы Бартон, изменение климата усиливает эти грозы.

«Повышение температуры увеличивает контраст между сухими и влажными зонами почвы, что, как мы установили, напрямую влияет на развитие штормов», — объяснила она.

Ученые выяснили, что различия влажности почвы вызывают изменения в атмосфере, способствующие росту осадков на 10–30% в ряде регионов. Контраст температур воздуха над сухими и влажными участками земли усиливает ветровые сдвиги в верхних слоях атмосферы, создавая условия для более мощных и продолжительных штормов.

Особенно важно, что предвестники таких бурь — изменения на поверхности земли — можно заметить за 2–5 дней до их начала. Это открывает новые возможности для раннего предупреждения населения, особенно в уязвимых регионах, где штормы могут нанести наибольший ущерб. В 2024–2025 годах наводнения и грозы уже привели к гибели сотен людей в Африке, Аргентине и Индии.

Авторы исследования подчеркивают, что метеорология должна переосмыслить свой фокус.

«Мы всегда смотрим в небо, чтобы предсказать погоду, но пора смотреть и на землю», — добавила соавтор работы доктор Корнелия Кляйн.

Следующим шагом станет разработка более точных моделей с учетом региональных особенностей. Уже сейчас специалисты UKCEH создают цифровые инструменты, включая онлайн-платформы на основе спутниковых данных о состоянии атмосферы и почвы, которые помогут местным метеослужбам заранее оповещать жителей о надвигающихся бурях.

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