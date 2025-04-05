Очевидцы рассказали о последствиях шторма в Хакасии

В республике Хакасия в Абакане сильный шторм срывает крыши и рекламные баннеры, а также опрокидывает автобусные остановки. Соответствующие кадры очевидцев событий публикует Telegram-канал «Подслушано в Абакане».

По данным канала, в городе началась вторая волна шторма. Жителей города призвали проверить, что их окна и двери закрыты, а также призвали запастись фонариками, запасами еды и воды. Помимо этого, людей призвали не выходить на улицу. В случае нахождения на улице при сильном ветре следует найти ближайшее укрытие и спрятаться от стихийного бедствия.

Согласно данным очевидцев, на данный момент ветер снес крышу у новостройки на улице Лермонтова. Кроме того, на улице Чкалова на женщину упала ветка, к месту инцидента выдвинулись медики для оказания первой помощи.

В селе Калинино из-за ветра начался пожар в одном из частных домов. На место возгорания прибыла пожарная бригада.

До этого Telegram-канал «Россети Сибирь» писал, что штормовой ветер привел к перебоям в работе сетей и массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. На территориях введен особый режим работы.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды в выходные.