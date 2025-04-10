Границу двух регионов России завалило снегом на 40 см

Границу Амурской области и Якутии засыпало сугробами высотой в 40 см. Об этом сообщает Amur Mash.

По словам местных автомобилистов, на направлении из Нерюнгри в Тынду выпало очень много снега.

«Тачка — колом. В подъем не идет. Фура встала, пробиться не можем. Снег идет, ...говорят, идти будет два дня », — рассказал источник Telegram-канала.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в пяти федеральных округах страны в ближайшие дни ожидается снег и сильный ветер. Он рассказал, что в Нижегородской и Кировской областях сильные осадки выпадут в виде мокрого снега и дождя. На севере Приволжского округа будет гололед и снежный накат, а ветер усилится до 20 м/с. В Татарстане следует ждать дождя, мокрого снега, ветра до 23 м/с. В Забайкальском крае прогнозируется снег, мокрый снег и ветер до 21 м/с. Аналогичную погоду следует ждать и в Бурятии.

Ранее синоптик объяснила, почему не сбылся прогноз погоды на апрель.