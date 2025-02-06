В Воронежской области задержали бывшего замминистра

Правоохранительные органы задержали бывшего замминистра предпринимательства Воронежской области Александра Кукина. Об этом сообщает издание «Площадь».

Отмечается, что экс-чиновника задержали 5 февраля сотрудники ФСБ, после чего он был доставлен в следственный комитет на допрос. Он провел ночь в изоляторе временного содержания.

Кукина подозревают в хищении денежных средств в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сообщается, что он мог действовать в интересах коммерческой организации, которой выделялись средства на реализацию проекта в Семилукском районе. Кукин ушел с должности замминистра 23 августа 2024 года.

В конце января в Оренбургской области бывшему главе министерства природы Александру Самбурскому изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. Бывший министр природных ресурсов Оренбуржья Самбурский был задержан 3 августа прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее суд в Воронеже отправил под домашний арест замминистра ЖКХ Наталью Толчееву по делу о мошенничестве.