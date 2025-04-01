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Трамп утвердил решение о передаче Британией архипелага Чагос Маврикию

Telegraph: Трамп одобрил передачу Британией архипелага Чагос Маврикию
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп окончательно утвердил решение британских властей о передаче архипелага Чагос под суверенитет Маврикия. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Сейчас мы работаем с правительством Маврикия, чтобы финализировать сделку и подписать соглашение. Насколько я понимаю, на данном этапе, после обсуждения этого вопроса с США, он касается только нас и правительства Маврикия», — рассказал журналистам источник в канцелярии главы правительства Великобритании Кира Стармера.

Маврикий был британской колонией с 1814 года и обрел независимость в 1968 году. За три года до этого Лондон юридически обособил архипелаг Чагос, создав на нем отдельную британскую колонию в Индийском океане. Самый крупный остров Диего-Гарсия был сдан в аренду США, на нем построили совместную британо-американскую авиабазу.

3 октября 2024 года была достигнута договоренность о передаче Великобританией архипелага Чагос в юрисдикцию Маврикия. При этом авиабазу на острове Диего-Гарсия сохранят. Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет. Соединенные Штаты поддержали это решение.

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.

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