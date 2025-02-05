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Посол РФ высказался о темпах уничтожения памятников советским воинам в Польше

Посол Андреев: в Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам
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IPN Wroclaw

Посол РФ в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявил, что в республике нетронутыми остались всего несколько десятков памятников советским воинам.

Он отметил, что с весны 2014 года польские власти проводят кампанию по ликвидации памятников советским воинам. При этом до того, как Варшава начала реализовывать эту программу, в республике был 561 такой объект.

«Сейчас осталось, дай бог, несколько десятков», — подчеркнул Андреев.

По его словам, памятники советским воинам больше не защищаются государством. Более того, в Польше действует так называемый «закон о декоммунизации», по которому соответствующие объекты подлежат устранению.

В июле 2024 года в городе Новограде снесли памятник польско-советского «Братства по оружию». Как писали СМИ, к монументу подогнали экскаватор и с его помощью сделали подкоп под фундамент. После этого объект повалили и начали разрушать пневматическими молотами.

Комментируя ситуацию, директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий назвал уничтоженный памятник «неисторическим». Он добавил, что властям республики уже давно надо было избавиться от монумента.

Ранее в РФ возбудили уголовные дела против чиновников из пяти стран, включая Польшу, за уничтожение памятников советским воинам.

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