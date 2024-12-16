В Польше потребовали разорвать связи с Украиной

Польше нужно разорвать переговоры с Украиной до тех пор, пока Киев не эксгумирует тела жертв времен Волынской резни. Об этом на страницах польской газеты Myśl Polska заявила глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска, обращаясь к властям Польши.

«Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах», — пишет автор.

В материале отмечается, что с государством, которое «возвело на пьедестал» организаторов геноцида нельзя разговаривать с позиций дружбы.

В этой связи Соколовска заявила о необходимости прервать переговоры с Киевом и не соглашаться на эксгумацию польских жертв на условиях Украины.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что власти Украины согласились не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни — в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях Украины, где в 1943–1944 годах произошла трагедия, известная как «Волынская резня».

Волынская резня была попыткой проведения этнических чисток против польского населения со стороны украинских националистов. В ответ польские партизаны, действующие на Волыни, также атаковали украинское население этого региона. При этом регион продолжал находиться фактически под оккупацией Германии, и взаимные этнические чистки прекратились только после освобождения Волыни советскими войсками.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.