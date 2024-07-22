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В Польше снесли памятник советско-польскому «Братству по оружию»

Памятник польско-советскому «Братству по оружию» снесли в польском Новогарде

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Depositphotos

Памятник польско-советского «Братства по оружию» снесли в польском Новогарде на северо-западе Польши. Об этом сообщил РИА Новости.

По данным агентства, к памятнику подогнали тяжелую технику, экскаватор, который сделал подкоп под фундамент. После этого памятник повалили и начали разрушать пневматическими молотами.

Директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, который присутствовал при демонтаже, заявил, что этот памятник «неисторический». Он подчеркнул, что этого монумента «давно не должно было здесь быть».

В свою очередь бурмистр Новогарда Михал Вятр отметил, что на месте памятника возведут «красивый фонтан».

Памятник «Братство по оружию» был открыт 7 ноября 1972 года, когда проводилось празднование 55-летия начала Октябрьской революции.

На церемонии присутствовали в том числе руководители Польской объединенной рабочей партии, а также консул СССР в Щецине и представители Северной группы советских войск.

В июне помощник президента РФ Николай Патрушев отметил, что случаи вандализма и надругательств над советскими памятниками и захоронениями воинов становятся все чаще в западных странах.

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