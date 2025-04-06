Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На побережье Краснодарского края начали убирать защитный вал от мазута

На пляжах Анапы начали убирать защитный вал от мазута
close
Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Специалисты начали убирать защитный вал от мазута на некоторых участках побережья Анапы перед курортным сезоном. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По его данным, речь идет о тех местах, где выбросы мазута не фиксировали на протяжении более чем двух недель.

«Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы», — сказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

На основных пляжах валы будут сохранены, поскольку до середины мая у берегов Анапы может произойти сильный шторм, отметил он.

Городецкий объяснил, как ведутся работы. Сначала специалисты снимают защитную сетку, после чего «вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж».

Город закупил 23 единицы техники, которая позволяет осуществлять деликатную очистку пляжа путем тщательного просеивания песка, добавил он.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами