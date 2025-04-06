На побережье Краснодарского края начали убирать защитный вал от мазута

Специалисты начали убирать защитный вал от мазута на некоторых участках побережья Анапы перед курортным сезоном. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По его данным, речь идет о тех местах, где выбросы мазута не фиксировали на протяжении более чем двух недель.

«Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы», — сказал первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий.

На основных пляжах валы будут сохранены, поскольку до середины мая у берегов Анапы может произойти сильный шторм, отметил он.

Городецкий объяснил, как ведутся работы. Сначала специалисты снимают защитную сетку, после чего «вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж».

Город закупил 23 единицы техники, которая позволяет осуществлять деликатную очистку пляжа путем тщательного просеивания песка, добавил он.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.