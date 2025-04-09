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Власти обещают подписать постановление о помощи турбизнесу Анапы

Минэкономразвития: скоро будет подписано постановление о помощи турбизнесу Анапы
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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

Постановление о переносе сроков уплаты налогов и страховых взносов турбизнесом Анапы почти готово, оно находится на подписании у председателя правительства РФ. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на круглом столе в Совете Федерации, чиновника цитирует ТАСС.

Вахруков уточнил, что документ касается переноса уплаты налогов и всех обязательств с февраля по октябрь 2025 года пока на конец текущего года.

«‎Если проблема будет сохраняться, то отсрочка будет дополнительной, и обязательства будут перенесены на следующий год», — сказал замминистра.

Вахруков уточнил, что меры поддержки будут распространяться и на организации отдыха и оздоровления детей. Также это коснется реализуемых в Анапе и Темрюкском районе инвестиционных проектов по строительству гостиниц.

Накануне сообщалось, что суточные тарифы на размещение в отелях Анапы летом стали снижаться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что к середине марта по сравнению с февралем наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8%. При этом в трехзвездочных отелях цены на размещение в июне снизились на 4,9%, в августе — на 2,5%, а в июле почти не изменились.

Ранее АТОР сообщала что 20% летних путевок в Турцию уже продано.

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