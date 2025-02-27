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Россияне раскупают путевки на турецкие курорты

АТОР: продано уже 20% летних путевок в Турцию
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Umit Bektas/Reuters

Российские туроператоры уже продали 20% туров на летний сезон (май-сентябрь), это на треть больше, чем было в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Объемы и география программ, которые выбирают россияне почти не изменились, отметили в АТОР.

Также в ассоциации уточнили, что у «чартерных» туроператоров, в соответствии с их объемами полетных программ, на курорты Антальи сейчас приходится около 90-95% всех ранних продаж, на курорты Эгейского побережья Турции – 5-10%.

В АТОР рассказали, что большинству туристов сложно адаптироваться к выросшим ценам на путевки в Турцию. Так, по оценке компании «Интурист», за 2023 и 2024 годы цены на отели, трансферы и экскурсии в Турции выросли в евро на 20-40%. Кроме того, россияне стали сокращать период своего отпуска, теперь они выбирают туры не на десять, а на восемь или девять ночей.

Отели выбирают также немного ниже по стоимости, чем несколько лет назад. Некоторые туристы, чтобы сэкономить, меняют даты на более низкий сезон: апрель, май, вторая половина сентября и октябрь, отметили туроператоры.

Ранее россиянам рассказали, на каких зарубежных курортах можно отдохнуть весной.

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