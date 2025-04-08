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В Анапе подешевели летние путевки

АТОР: суточные тарифы на размещение в отелях Анапы летом стали снижаться
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Telegram-канал «SHOT»

Суточные тарифы на размещение в отелях Анапы летом стали снижаться. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аналитической компании Butler Hospitality.

«К середине марта по сравнению с февралем наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8%», — сообщили в АТОР.

При этом в трехзвездочных отелях цены на размещение в июне снизились на 4,9%, в августе — на 2,5%, а в июле почти не изменились.

При этом отмечается, что цены на размещение в сентябре уже начали возрастать. В АТОР связали это с ростом спроса на отдых в этом месяце и стремлением туроператоров компенсировать таким образом летние скидки.

6 апреля на побережье Краснодарского края начали убирать защитный вал от мазута.

Ранее АТОР сообщала что 20% летних путевок в Турцию уже продано.

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