Спасатели МЧС скоро вернутся из Мьянмы

Российские спасатели завершили основной этап операции в Мьянме и скоро вернутся домой, в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя оперативной группы Сергея Воронцова.

В ходе доклада главе ведомства Александру Куренкову, Воронцов сообщил, что российская группировка завершила активную фазу поисковых работ.

«Учитывая, как вы сказали, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, проводится уже расчистка территории от строительного мусора, готовьте предложения по поэтапному выводу группировки», — поручил Куренков.

До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что госпиталь российских спасателей, развернутый в Мьянме, оказал помощь 300 пострадавшим в результате землетрясения.

6 апреля премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента республики, посетил полевой лагерь МЧС России, чтобы лично ознакомиться с работой российских спасателей и поблагодарить их за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.