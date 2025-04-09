Госдума приняла закон о переподготовке в сфере педагогической деятельности

Государственная дума РФ одобрила во втором и в третьем чтении законопроект о профессиональной переподготовке педагогов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон очерчивает перечень категорий учреждений, в которых может осуществляться дополнительное образование педагогов, преподающих предметы общеобразовательной программы. К ним относятся государственные и муниципальные образовательные учреждения, а также образовательные учреждения с долей государства в уставном капитале или учрежденные государственными компаниями или корпорациями. Также переподготовка учителей будет проводиться в общероссийских спортивных федерациях и на площадках «Сириус» и «Сколково».

Целью принятия такого закона спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отход от формального подхода к профессиональной переподготовке учителей.

«Продолжим обсуждение качества подготовки медицинских и педагогических кадров с регионами на Совете законодателей в конце апреля в Санкт-Петербурге», — сообщил он.

До этого Путин заявил о необходимости повысить уровень преподавания естественных наук.

Ранее в Госдуме поддержали идею освободить от НДФЛ женщин с детьми.