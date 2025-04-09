В Госдуме поддержали идею освободить от НДФЛ женщин с детьми

Освобождение женщин с детьми от уплаты НДФЛ станет значимой мерой поддержки для семей. Направить сэкономленные средства родители смогут на воспитание ребенка, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Так депутат в беседе с RT прокомментировала соответствующую инициативу своих коллег, главы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

«Это, по сути, прибавка почти полуторамесячных зарплат к годовому доходу. Эти деньги могут быть направлены на нужды ребенка, на образование, на улучшение жилищных условий», — считает Лантратова.

Она подчеркнула, что поддержка семей с детьми имеет особое значение в сегодняшних условиях, при этом идея соответствует политике государства по поддержке материнства. С принятием такой меры молодые мамы будут чувствовать себя более уверенно и охотнее пойдут на рождение детей, считает парламентарий.

«Конечно, мера эта не решит всех проблем, но станет важным шагом в развитии демографической политики», — заключила она.

Напомним, Миронов и Бабаков внесут соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. Согласно документу, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Если законопроект будет принят, то от уплаты НДФЛ будут освобождены женщины в возрасте до 30 лет. При этом их доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Инициативу предлагается распространить на женщин всех возрастов. Для этого им нужно родить или усыновить второго ребенка, а доход не должен четырехкратно превышать МРОТ.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ планирует освободить от налогов выплаты компаний на детей.