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В МЧС рассказали о работе госпиталя российских спасателей в Мьянме

МЧС РФ: госпиталь в Мьянме оказал помощь 300 пострадавшим

Госпиталь российских спасателей, развернутый в Мьянме, оказал помощь 300 пострадавшим в результате землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан. Врачами сводного отряда проведены 63 хирургические манипуляции, 4 — сложные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках людей российские спасатели обследовали более 126 тыс. квадратных метров завалов. Всего были обследованы завалы 82 зданий.

Новость дополняется.

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Землетрясение в Мьянме
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