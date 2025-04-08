В МЧС рассказали о работе госпиталя российских спасателей в Мьянме

Госпиталь российских спасателей, развернутый в Мьянме, оказал помощь 300 пострадавшим в результате землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала работы полевого мобильного госпиталя за медпомощью обратились более 300 граждан. Врачами сводного отряда проведены 63 хирургические манипуляции, 4 — сложные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисках людей российские спасатели обследовали более 126 тыс. квадратных метров завалов. Всего были обследованы завалы 82 зданий.

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