Москвичам пообещали потепление на грядущих выходных

Температура на выходных в Москве повысится до +6°С, а в понедельник она уже преодолеет отметку +10°С. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Существенного количества осадков до конца рабочей недели не ожидается, но небольшой снежок, а в пятницу днем это небольшие осадки, еще сохранятся», — рассказала собеседница агентства.

Позднякова добавила, что минимальная температура и в четверг, и в пятницу в Москве составит от -3 до -5°С, тогда как по региону — до -6°С.

Синоптик отметила, что в субботу характер погоды начнет меняться, атмосферное давление будет расти. Температурные показатели при этом составят от +2 до +4°С, а в воскресенье столбики термометров поднимутся уже до +6°С, резюмировала Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе. По словам эксперта, погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад», указал Вильфанд.

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