В Московском регионе оценили, переживут ли клещи заморозки

Заморозки в Московском регионе не окажут влияния на численность клещей. Об этом »Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Эксперт отметил, что клещи в Москве и области давно адаптировались к резким перепадам температур. По его словам, с приходом похолодания они впали в анабиоз, однако, вновь активизируются, когда в регионе потеплеет.

«Активны они будут до тех пор, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой. При суточных значениях температуры выше +25°C они обычно тоже начинают прятаться», --добавил Кунафин.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе. По его словам, погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад». Синоптик добавил, что в ночь на четверг и пятницу ночные температуры в столице будут понижаться до «приличных морозов» — похолодает до -7°C, в Московской области — до -9°C.

Ранее ученые разработали вакцину против опасной болезни, передающейся через укусы клещей.