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В Тюменской области предупредили о росте уровня воды в реке Ишим

Губернатор Моор: уровень воды в реке Ишим в Тюменской области стабильно растет

Уровень воды в реке Ишим стабильно увеличивается, но до опасных показателей еще есть «хороший запас». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«В Казанском районе — без изменений. Местами наблюдается разлив на пойме. Ниже по течению река стабильно добавляет», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в Ишимском районе вода прибывает от 20 до 26 сантиметров за сутки, там завершают работы по возведению временных земляных насыпей.

Глава региона также сообщил, что в селе Абатское зафиксирован рост на 24 сантиметра, тогда как в населенном пункте Викулово уровень воды вырос на 27 сантиметров за сутки.

До этого Моор сообщил, что метеорологи представили обновленный прогноз по паводкам в Тюменской области, согласно которому уровень воды не должен превысить рекордные значения прошлого года. По его словам, превышение отметок «опасного явления» все же ожидается. В частности, к 7-9 апреля оно будет на участке реки Ишим от села Ильинка до Абатского.

В конце марта в регионе ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку. Анонсируя это решение, Моор отметил, что мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда.

Ранее был оценен возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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