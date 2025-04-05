В Тюменской области опубликовали обновленный прогноз по паводку в этом году

Губернатор Моор: паводок в Тюменской области не достигнет рекорда 2024 года

Метеорологи представили обновленный прогноз по паводкам в Тюменской области, согласно которому уровень воды не должен превысить рекордные значения прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

При этом он предупредил, что превышение отметок «опасного явления» все же ожидается. В частности, к 7-9 апреля оно будет на участке реки Ишим от села Ильинка до Абатского.

В конце марта в регионе ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку. Анонсируя это решение, Моор отметил, что мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда.

До этого издание «Известия» написало, что в 11 регионах России началась активная фаза половодья, затоплены свыше 100 жилых домов. Также под водой находятся более 300 приусадебных участков, мосты и дороги, отметили в издании.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.