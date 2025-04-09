Кадыров сообщил, что поручил выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — сказал глава республики.

Кадыров добавил, что в настоящее время правоохранители уже установили личности организаторов нападения. По его словам, они являются уроженцами Чечни, проживающими на территории Турции. При этом всеми действиями руководит гражданин Украины, подчеркнул глава республики.

Нападение на пост ДПС произошло вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане на улице Кадырова. Неизвестный ранил ножом полицейского. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте происшествия.

В результате произошедшего полицейские перекрыли дороги в районе инцидента. Были организованы оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Новом Уренгое ученик напал с ножом на школьницу.