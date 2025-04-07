В Чечне произошло нападение на пост ДПС

112: в Чечне неизвестный ударил ножом сотрудника ДПС и был ликвидирован

В Чечне неизвестный напал на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) и ранил ножом полицейского, после чего был ликвидирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел в городе Ачхой-Мартан на улице Кадырова. Сотрудник полиции получил ножевое ранение.

«Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

Полицейские перекрыли дороги в районе инцидента и проводят оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

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