В Санкт-Петербурге резко вырос спрос на медиков и страховщиков

У работодателей Санкт-Петербурга резко вырос спрос на медиков и страховщиков

Работодатели Санкт-Петербурга активнее всего в последний месяц искали врачей и специалистов по страхованию, спрос на них вырос на 20% и 43% соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование hh.ru

Также на 11% работодатели чаще стали искать репетиторов и других работников в сфере образования.

Больше всего рабочих мест в Санкт-Петербурге зафиксировано в сферах продаж (13% от числа вакансий на рынке), производства и сервисного обслуживания (10%), рабочего персонала (10%) а также строительства (9%).

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге зафиксировали резкий рост зарплат квалифицированных рабочих в производстве и строительстве, показатели прироста оказались выше темпов прироста оплаты труда в IT-сфере. Специалисты уточнили, что такое явление обусловлено эффектом высокой базы.

Данные сервиса «Зарплаты.ру» до этого показали, что количество вакансий с зарплатами выше 100 тыс. рублей в марте выросло на 32% относительно аналогичного периода 2024 года. Как отметили аналитики, работодатели увеличивали зарплатные предложения на фоне конкурентной борьбы за кадры.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.