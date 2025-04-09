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Задержание экс-сотрудника Росморречфлота по делу о взятке попало на видео

ФСБ показала кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота

ФСБ зафиксировала на видео момент задержания бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Кадры опубликовало РИА Новости.

Видео сняли, как оперативники заходят в квартиру. Далее показано, как задержанный лежит на полу с руками за головой.

Суд в Москве уже предъявил обвинение экс-заместителю начальника управления в получении взятки. По данным ведомства, в июле 2019 года подозреваемый получил от учредителя одной из организаций машино-место за 500 тыс. рублей и квартиру за 8 млн рублей. За это он должен был помогать при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией.

До этого бывшего главу ведомственной организации — застройщика МВД, полковника запаса Владимира Попова осудили на 6,5 года тюрьмы. По данным суда, в 2011–2016 годах фигурант заключил контракт на строительство жилья для военных, в котором установленные предельные показатели стоимости 1 кв. метра жилья были превышены на 14,9 тыс. рублей, что привело к ущербу для бюджета в размере 1,3 млрд рублей.

Ранее суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны.

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