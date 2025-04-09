В Татарстане поймали брачного афериста, обманувшего минимум 20 женщин

В Татарстане задержали брачного афериста по подозрению в многомиллионном хищении денег у 20 человек. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчина знакомился с женщинами и представлялся успешным бизнесменом. При этом на самом деле у него за плечами уже есть судимость. Доверившимся пассиям он рассказывал, что занимается продажей машин иностранного производства. Злоумышленник окружал возлюбленных заботой и оказывал небольшие услуги, например, ремонтировал машину.

Через некоторое время аферист начинал просить у своих жертв помочь финансово из-за якобы проблем в бизнесе. Деньги он обещал вернуть в кратчайшие сроки, но после их получения он пропадал.

Подозреваемый по такой схеме «обработал» 20 женщин и похитил у них в общей сложности около 44 млн рублей. Но в полицию все еще продолжают поступать заявления от потерпевших, добавила Волк, так что итоговая сумма, как и число пострадавших, может вырасти.

Незадолго до этого Ирина Волк сообщала, что в Каире представители Интерпола передали российским правоохранительным органам мужчину, которого обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2006-2007 годах задержанный входил в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении крупных сумм у банков.

Ранее стало известно, кем стали притворяться мошенники в России.