Оперативные службы выяснили предварительную причину пожара в роддоме в Москве

МЧС: причиной пожара в роддоме на востоке Москвы могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в роддоме в районе Лефортово на востоке Москвы могло стать короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Среди причин возникновения пожара рассматривается короткое замыкание проводки. Также будут рассматриваться и остальные версии», — сообщили в экстренных службах.

Как уточняется, реальную причину пожара в родильном доме будут устанавливать специалисты в ходе пожарно-технической экспертизы.

О том, что в родильном доме на востоке Москвы начался пожар, стало известно утром 9 апреля. Уточняется, что при ликвидации возгорания прибывшие на место происшествия пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны на седьмом этаже родильного дома.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.