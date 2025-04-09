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В Грузии начались массовые отключения электричества

Mash: в Тбилиси, Батуми и Кутаиси полностью отключили электроэнергию
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РИА Новости

В Грузии начались массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам жителей, в настоящее время в Тбилиси, Батуми и Кутаиси электроэнергии нет вообще. В связи со сложившейся ситуацией отели, казино и другие организации начали переходить на генераторы.

Местные депутаты отметили, что электричества сейчас нет «в части Батуми, Поти, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и нескольких районах Тбилиси». При этом причина произошедшего и сроки восстановления уточняются.

5 апреля администрация города Бородино в Красноярском крае уведомила жителей о временном отключении электричества. Власти призвали горожан отнестись к ситуации с пониманием и быть осторожными, а также оставаться дома.

В этот же день штормовой ветер привел к перебоям в работе сетей и массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. Спасатели делали все возможное, чтобы провести восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Ранее власти Грузии заявили, что не считают Россию другом.

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