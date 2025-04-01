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Власти Грузии заявили, что не считают Россию другом

Председатель комитета парламента Грузии Самхарадзе: У России нет друзей в стране
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РИА Новости

У России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии. Такое заявление сделал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в интервью румынскому порталу Adevarul.

«У нас в Грузии нет партий, которые занимали бы официальную пророссийскую позицию, потому что Россия — государство, у которого нет друзей среди граждан Грузии», — сказал Самхарадзе.

Он также подчеркнул, что не считает Россию дружественным государством. По словам депутата, ни одна политическая партия в Грузии не поддерживает благоприятную для Российской Федерации политику. Также по словам Самхарадзе, большая часть населения страны стремится вступить в Европейский союз.

28 марта в Грузии заявили о призыве стран Балтии к конфронтации с Россией. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети X написал, что Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с Россией. По его словам, подобные призывы звучали после начала специальной военной операции на Украине. Папуашвили добавил, что страны Балтии требовали ввести санкции против России, провоцируя тем самым эскалацию отношений между государствами.

Ранее премьер Грузии рассказал о последствиях присоединения страны к санкциям против РФ.

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